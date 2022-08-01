عاجل- السيسى يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مدينة للرخام والجرانيت

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس، بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمى، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئى، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحى وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية. وفى إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز فى مختلف القطاعات، خصوصا فى مجال الأمن الغذائى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما فى ذلك الموقف التنفيذى للمراحل المختلفة لشركة "سايلو فودز"، والمجازر الآلية المتكاملة، إلى جانب زراعة شتلات القصب، فضلا عن تطوير مجمعى مصانع قها وإدفينا.

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