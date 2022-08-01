القوي العاملة : استخراج 881 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 05:26 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 226 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4548 شاباً .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 881 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 604 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 30 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 147 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 37 غلق إداري ، وعقد 30 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود جديد بإجمالي 56 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه ، و12 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 32 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 23 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 52 ألفاً و 258 جنيها .

كما قامت المديرية فى مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 1117 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2802 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 84 محضراً ، وعمل 12 ندوة توعية ، كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية ، 5 شكاوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، وتم تسوية شكوى ، و20 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 210 منشأة .