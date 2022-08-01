انطلاق قوافل علاجية لـ«حياة كريمة» بـ5 مراكز فى أسيوط غدا

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تبدأ فعاليتها غدا الثلاثاء الموافق 2 أغسطس وتستمر لمدة شهر حتى 28 أغسطس الجارى بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة هى ديروط والقوصية ومنفلوط الفتح وأسيوط.





ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكل سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه، لافتا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر أغسطس تبدأ عملها من يوم 2 إلى 28 أغسطس ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية وتبدأ يومى الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أغسطس بقرية بنى عدى بمركز منفلوط تنتقل بعدها لقرية بنى قره بمركز القوصية يومى السبت والأحد 6 و7 أغسطس ثم يومى الثلاثاء والأربعاء يومى 9 و10 أغسطس بقرية عواجه بمركز ديروط ويومى السبت والأحد 13 و14 أغسطس بقرية مساره بذات المركز تم تنتقل القافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أغسطس بمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بعدها تتوجه يومى السبت والأحد 20 و21 أغسطس لقرية اسكندرية التحرير بمركز أسيوط ثم يومى الثلاثاء والأربعاء يومى 23و24 أغسطس بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح وتنهى القوافل أعمالها يومى السبت والأحد 27 و28 أغسطس بقرية درنكه الجديدة بمركز أسيوط.