عاجل- هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، أن خرائط الطقس تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية تباعا.

وتشهد البلاد فى الفترة من الثلاثاء 2 أغسطس إلى الأحد 7 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما ترتفع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.