الدواء المصرية تبحث مع سفير البحرين سبل التعاون بمجال المستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس هيئة الدواء المصرية، اللقاء، بالترحيب بالسفير، مؤكدا على العلاقات القوية التى تربط بين مصر والبحرين، إذ تربط البلدين علاقات تاريخية وتعاون مثمر فى كل المجالات، مشيدا بانضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

وخلال اللقاء؛ تم بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة آليات دعم التبادل التجارى، كما تم مناقشة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الخبرات فى مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وفى نهاية اللقاء، اصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير البحرينى، فى جولة تفقدية لمعامل هيئة الدواء المصرية، حيث تم استعراض أحدث التطورات التى تمت بتلك المعامل، والدور الذى تقوم به من أجل دعم منظومة العمل الرقابى فى مصر، بالإضافة إلى زيارة المعمل المرجعى الذى يقدم خدمات دعم فنى متعددة للشركات.

يأتى ذلك فى ضوء سعى الهيئة نحو التواصل مع الدول الشقيقة، ودعم التعاون التجارى مع البلدان المجاورة، ودعم نفاذ الدواء المصرى إلى الأسواق المجاورة، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.