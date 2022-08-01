حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 58 قافلة مجانية حتى 10 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق مركز طبى السلام ثانى حى السلام أول محافظة القاهرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وعزاقة محافظة المنيا، وسيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع ‏ أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 2 و3 أغسطس بمناطق 8000 فدان حى 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وبنى عدى مركز منفلوط محافظة أسيوط، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، ووادى القمر حى العجمى محافظة الإسكندرية، ونزلة القاضى مركز طهطا محافظة سوهاج.

وقال إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومى 3 و4 أغسطس بمناطق العثمانية مركز المحلة اول محافظة الغربية، وكشوك عميرة محافظة مطروح، والشرقى سمهود مركز ابو تشت محافظة قنا، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وصقط الغربية محافظة المنيا، وأبو الريش بحرى محافظة أسوان، والبذور مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والعجرة مركز ببا محافظة بنى سويف، ومركز شباب شندورة بحى الجناين محافظة السويس، وكفر صراوة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولفت إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 4 و5 أغسطس بمركز الحى 16 بالعاشر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية، وأبو غالب حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، ورعاية الطفل مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومى 5 و6 من الشهر الجارى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 6 و7 أغسطس بمناطق قاى مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وبنى قرة مركز القوصية محافظة أسيوط، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واصف مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، ومناشى الخطيب محافظة الفيوم والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم أمبو محافظة أسوان، أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووحدة البصرة حى العامرية محافظة الإسكندرية.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهى مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، ومركز طبى صقر قريس حى البساتين محافظة القاهرة، والمكس مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والمشاعلة مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، وأبوشحاتة مركز إسماعيلية محافظة الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك فى يومى 8 و9 من الشهر نفسه.

ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية فى يومى 9 و10 أغسطس بمناطق أبو رواش حى كرداسة

محافظة الجيزة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، وبنجر 5 حى برج العرب محافظة الإسكندرية.

واختتمت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية فى يومى 10 و11 أغسطس بمناطق أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمرينات مركز إدفو غرب محافظة اسوان، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وبسطرة "جويدة" مركز دمنهور محافظة البحيرة، وسنور محافظة بنى سويف، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ودروة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وغزالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا.