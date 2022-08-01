التعليم: 29483 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى فى 52 مادة

جدة - نرمين السيد - أدى 29 ألفا و483 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية بمختلف النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، اليوم الإثنين، امتحان الدور الثانى فى 52 مادة امتحانية "45 مادة فترة أولى- 7 مواد فترة ثانية"، وذلك داخل 447 لجنة سير امتحان.





وبحسب بيان صحفى، عن وزارة التربية والتعليم، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بجميع المحافظات، كما وجه التعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بمحاولات الغش التقليدى والإلكترونى باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمئن على عدم تسجيل أية حالات شتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

وتم تقديم واجب العزاء فى وفاة الطالب يوسف جمال أحمد حسين – رقم جلوس 2147059 بلجنة رقم (278) مدرسة إهناسيا الريفية الابتدائية بمحافظة بنى سويف، وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية مساء أمس الأحد الموافق 31-7-2022.

امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وانطلقت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022، السبت الموافق 30 يوليو الماضى، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجارى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 2022، بلغ حوالى 221 ألفا و827 طالبا وطالبة بجميع النوعيات كالتالى: 111534 صناعى، 41795 زراعى، 64542 تجارى و956 فندقى.

وبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى لهذا العام 447 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى كالتالى: 238 صناعى، 120 تجارى، 84 زراعى و5 فندقى.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثانى عام 2022، فى المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10-8-2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 11-8-2022.