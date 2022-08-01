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«نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات».. وزير التعليم يكؤد: ما يتداول غير صحيح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 04:26 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة.

 

وأهابت بمحرري التعليم عدم التطرق إلى هذا، مؤكدا "قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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