«نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات».. وزير التعليم يكؤد: ما يتداول غير صحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 04:26 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة.

وأهابت بمحرري التعليم عدم التطرق إلى هذا، مؤكدا "قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".