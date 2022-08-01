وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 04:25 مساءً - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن كل ما يتم تداوله ببعض المواقع التى تتدعى المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس له من الصحة، وتهيب الوزارة بمحررى التعليم عدم التطرق إلى هذا، لأننا قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس يعنى من 1 حتى 7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقا مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.