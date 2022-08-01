تنبيه أخير من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأهاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بمحررى التعليم عدم التطرق إلى هذا، مضيفاً: "قلنا بكل وضوع أن إعلان النتيجة قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس، يعنى بين 1 و7 أغسطس، ولا داعى لتكرار أخبار لا مرجعية لها إطلاقاً، من أجل التريند والترافيك، مما يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور".

وانتشرت أنباءً على بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، تفيد بأن نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل سيكونا على مكتب وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، تمهيداً للاعتماد.

نتيجة الثانوية العامة

وينتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022، إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من أغسطس، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وفى هذا الصدد، قال شوقى، إن المقصود بالأسبوع الأول من 1 إلى 7 أغسطس، نافيا كل ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع بشأن مواعيد أو مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وقال الوزير، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات، لا أساس له من الصحة".

وأضاف وزير التعليم: "كل هذا لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفى، وسنعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا، عدا ذلك فإنه باطل".

وتابع شوقى: "الوزارة أعلنت بكل وضوح موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، مشددا أن كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و 21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح تمت أولا بأول بشكل إلكترونى بالكامل.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، إن أعمال إعلان نتائج الثانوية العامة، أوشكت على الانتهاء، حيث انتهت الكنترولات من أعمال التصحيح، كما تم الانتهاء من حالات الشؤون القانونية، واتخاذ قرارات بشأن الطلاب الذين حاولوا الغش، وأن هذا الخبر مهم ويشير الى تعاون مشترك بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتضامن الاجتماعى من اجل تطوير جودة الحضانات والتوسع فى اتاحتها على مستوى الجمهورية.

وقد تم تطوير مناهج جديدة للحضانة عمر 2 سنة وكذلك الحضانة عمر 3 سنة كى تتماشى مع المناهج الجديدة فى سنتى رياض الاطفال KG1 و KG2 ومن بعدها مناهج النظام الجديد حتى الخامس الابتدائى، وهذا يعنى اننا نجحنا حتى الان فى بناء مناهج جديدة من سن عامين وحتى سن 11 سنة أى مناهج 9 أعوام دراسية كاملة منذ بدء العمل على بناء نظام التعليم الجديد فى عام 2017 الماضى.