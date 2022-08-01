مدبولى يتفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومركز تنمية وصحة الأسرة والمجمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 03:28 مساءً - خلال زيارته لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كفر داود، إلى جانب المجمع الزراعي، ومركز الشباب.

وعقب تفقده العمارات السكنية بمشروع "سكن كريم" ترجل رئيس الوزراء متوجها لموقع مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، واستمع لشرح من مسئولي الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مجمع الخدمات، الذي يستهدف خدمة سكان قرية كفر داود، وبلغت نسبة تنفيذه 100% ، حيث تمت الاستعانة بعمالة من سكان القرية للعمل في هذا المشروع، ويتكون المجمع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1200م2، من 3 طوابق، تتوافر بها مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأسلوب مميكن وعصري، ويضم مركزا تكنولوجيا، ووحدة تضامن اجتماعي، ووحدة للبريد، ووحدات أخرى للتموين، والسجل المدني، والشهر العقاري، إلى جانب مجلس محلي، ووحدة محلية.

وعقب ذلك، ترجل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مشروع مركز تنمية وصحة الأسرة، الذي تنفذه وزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الصحة، حيث يتكون المشروع من دور أرضي وطابقين، وبالدور الأرضي، الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 416م2 استقبال، وغرف للتطعيمات، وعيادات طبية، بجانب صيدلية، وفصول حضانة، والإدارة، وحمامات، ونفايات، ومخازن، وملفات، وتحضير، وغرفة كهرباء، بينما يشمل الطابق الأول الذي يشغل مساحة 416م2، مشغلا، وقاعة محاضرات، ومكاتب إدارية، وغرفة كهرباء، وحمامات، ومخازن، وسكنا للأطباء، وسكنا لطاقم التمريض، وأوفيس، ويشمل الطابق الثاني بمساحة إجمالية 430م2 مكاتب إدارية، وغرفا أخرى للفرز، والتعقيم، بالإضافة إلى المخازن وغرفة الكهرباء.

ويخدم مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كفر داود ما يقرب من 5000 مواطن في قرية كفر داود، وحي مبارك، وحي أبو غزالة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد سيارات الإسعاف الجديدة التي انضمت للعمل لخدمة مواطني القرية وتوابعها وعددها 14 سيارة، وصعد إلى إحدى السيارات المصطفة أمام وحدة تنمية وصحة الأسرة واطمأن على توافر أحدث وسائل الإسعاف وجاهزية السيارات لخدمة مواطني القرية والقرى المجاورة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مترجلين لتفقد مجمع الخدمات الزراعية ( نموذج 1 -4 ) بقرية كفر داود، والمقام على مساحة 180 م2 وبلغت نسبة تنفيذه 100%، كما تفقدوا مركز الشباب، الذي يخدم شباب القرية والقرى المجاورة والتوابع، ومساحته الإجمالية 3000م، وبلغت نسبة تنفيذه 85%، ويضم مبنى إداريا وملعبا خماسيا، وفي الجهة المقابلة يتم إنشاء مركز التضامن الاجتماعي لخدمة أهالي القرية، ويضم مركزا للتأهيل ووحدة تنمية أسرة، وغيرها، واستمع لشرح من مسئولي الهيئة الهندسية عن الموقف التنفيذي للمشروع، فأكدوا أنه يتم حاليا الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية للمبنى، وجار استكمال العمل به.