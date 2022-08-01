رئيس الوزراء يتفقد العيادات الثابتة بالمدرسة الثانوية التجارية فى البحيرة

جدة - نرمين السيد -

واستمع مدبولى، لشرح حول أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا، التى انطلقت أعمالها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ البحيرة ورئيس جامعة طنطا.

ويأتى تنفيذ القافلة فى ضوء تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وجامعة طنطا لدعم صحة أهالينا فى قرى الجمهورية الأشد احتياجا ويتم تنظيمها بتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

وأوضح الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تسعى من خلال تنظيم قوافلها إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لدعم غير القادرين، حيث يتم خلال القوافل توقيع الكشف على المرضى وتسليم الأدوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات؛ تمهيدا لتسليمها لمستحقيها فى أقرب وقت وكذلك تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية وإجراءها تحت إشراف الأساتذة المختصين.

وأشار الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، إلى أن قافلة وادى النطرون تتضمن تخصصات العيون، والجلدية، والقلب والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، والمسالك، والصدر، والعظام، والباطنة، والسكر والغدد الصماء، والجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، والأسنان، والأطراف الصناعية على نفقة الدولة.

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، أن المؤسسة ومن خلال المشاركة فى تنظيم قافلة وادى النطرون تواصل سعيها الدؤوب لتقديم خدمات طبية ذات جودة للأسر المستحقة فى أماكن معيشتها فى القرى والنجوع والتجمعات السكانية المختلفة، مشيرا إلى أن جميع خدمات القافلة يتم تقديمها بالمجان.

وأشار إلى أن "صناع الخير" تقدم خلال القافلة نماذج عملية من مبادراتها الطبية الرائدة التى يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومنها مبادرة "عنيك فى عنينا"، التى نجحت حتى الآن فى تقديم خدماتها لأكثر من مليون مواطن مصرى فى مجالات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون والتدخل الطبى الأمثل للحد من مسببات العمى، كما تشارك "صناع الخير" بمبادرة "قدم صحيح"، التى تطلقها دعما لمرضى القدم السكرى من غير القادرين لحمايتهم من البتر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتقدم خدماتها فى 20 جامعة مصرية حتى الآن.

وتابع أن القافلة تشهد أيضا تقديم خدمات مبادرة لمصر التى أطلقتها "صناع الخير" بهدف عمل مسوحات طبية لأكثر الأمراض تأثيرا على صحة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسى، حيث نجحت المبادرة فى تقديم خدماتها لكل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزى الوقف وقوص بقنا.

يشار إلى أن نشاط القوافل العلاجية المجانية بمحافظة البحيرة منذ بداية العام وحتى آخر قافلة حالية شملت قيام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتنظيم 8 قوافل شهريا، التى تستمر يومين لخدمة المواطنين، حيث يتميز قطاع البحيرة بوجود عيادات متنقلة تشمل جميع التخصصات، بالإضافة إلى عيادات الخدمات والتى تتضمن الصيدلية، والمعمل، والسجلات الطبية، ويتم اختيار أماكن إقامة القافلة فى القرى والأماكن المحرومة التى تبعد أكثر من 15 كيلو عن أقرب مستشفى مركزى.

وبالإضافة إلى الكشف الطبى، يتم اجراء التحاليل الطبية المطلوبة، سواء معمل الدم أو معمل الطفيليات، والأشعة سواء كانت أشعة عادية أو سونار، ورسم القلب، والاكتشاف المبكر للضغط والسكر، إضافة إلى التثقيف الصحى، فضلا عن تحويل الحالات لعمل قرار علاج نفقة الدولة، أو التدخلات مثل العمليات أو الأشعة المقطعية، وبلغ إجمالى عدد القوافل 55 قافلة طبية، ووصل خلالها عدد المترددين على العيادات إلى 87.484 حالة، كما بلغ عدد المرضى الذين تم إجراء تحاليل طبية لهم 16.783 مواطنا.

وفى الوقت نفسه، بلغ عدد المترددين على الاكتشاف المبكر للضغط والسكر 8.226 مواطنا منهم 1.505 اكتشاف مبكر للضغط و742 اكتشاف للسكر، بجانب عدد المرضى الذين تم إجراء أشعه سونار لهم وبلغ عددهم 2.314 مواطنا، أما عدد المرضى الذين تم إجراء قرارات على نفقة الدولة فوصل عددهم إلى 495 حالة إضافة إلى المحولين للمستشفيات وعددهم 710 حالات.