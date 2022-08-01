وزير التعليم يكشف مراحل التشكيك فى امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعاد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشر تصريح له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، وقال: "هذا البوست تم كتابته فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، وقررت إعادة نشره كما هو لأنه ينطبق بحذافيره على هذا العام للتأمن والتمعن".





وجاء المنشور الذى أعاد الوزير نشره بعنوان: "مراحل التشكيك فى امتحانات الثانوية العامة"، وقال فيه: "لا يخفى على أحد ما نتعرض له فى امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك فى مصداقيتها عن طريق:

1) ادعاء يومى بتسريب الامتحانات ثم

2) نشر وتصوير صفحات الغش الإلكترونى ثم

3) النغمة الجديدة التى تدعى تغيير النتيجة مقابل أموال.

وأضاف: "أولا: أود أن أطمئن أولياء أمور الطلاب المجتهدين أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا فى هذا نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات".

ثانيا: إن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرج ببساطة أن الإمعان فى نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح، لان الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وإنما تنظيمات أكبر هى من تسعى لهذا.

ثالثا: كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة، وعمليات نصب محترفة، وأدعوا الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها.

وأكد الوزير ان كل ما يقال عن الخلط بين أوراق الأجابة و"التيكيت"، وتغيير النتائج كذب وبهتان.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وينتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022، إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من أغسطس، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الوزير، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات، لا أساس له من الصحة".

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021 - 2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و 21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح تمت أولا بأول بشكل إلكترونى بالكامل.