طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 38 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

نويبع 37 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 27

الوادى الجديد 40 22

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 26