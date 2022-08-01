توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة «الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية»

جدة - نرمين السيد - وحضر توقيع البروتوكول المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسيد فتح الله سيد على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وأشرف محمد عزت نجم رئيس مجلس إدارة صندوق (التعليم حياة)، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة القاهرة.

وأعرب الدكتور طارق شوقى، عن سعادته خلال كلمته فى الاحتفال بتوقيع البروتوكول، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظة القاهرة، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم (التعليم حياة)، حيث سيتم اليوم إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين تلك الجهات؛ لإنشاء مدرسة "الفواخير الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية"، التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، بمحافظة القاهرة، وستعمل تلك المدرسة بنظام يجمع بين كل من نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة ونظام التعليم المزدوج، وتطبق معايير دولية للجودة، اعتبارا من بداية العام الدراسى 2022/2023.

وأوضح شوقى، أن هذا البروتوكول يعد ترجمة حقيقة لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الحرف، والصناعات التراثية، ودعم وتشجيع الحرف اليدوية، بافتتاح مدرسة فنية حرفية لتعليم صناعة الفخار، وتخريج جيل جديد من الحرفيين المتميزين، يتمتع بالقدرات الفنية العالية، من خلال مناهج دراسية فعالة، وتخصصات نوعية تغطى مجال صناعة الفخار والخزف والحراريات.

وأشار شوقى، إلى أن التعليم الفنى شهد فى مصر خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا من الدولة، حيث تم إطلاق برنامج (التعليم الفنى 2.0)، ضمن منظومة تطوير التعليم المصرى الجديدة، ومن أبرز معالم هذا البرنامج تطوير مناهج التعليم الفنى، وفق منهجية الجدارات، وتدريس برامج ريادة الأعمال التى من شأنها قيام طلاب التعليم الفنى بتنفيذ مشروعاتهم الخاصة بعد تخرجهم، والتحاقهم بسوق العمل.

وقال الوزير، إن سر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية يكمن فى أنها منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر، وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، إلى جانب إعداد وتأهيل المعلمين، وفق أحدث النظم والمعايير، من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

واستكمل الوزير أنه لكى يستمر النجاح فلابد من تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعى له؛ من أجل تقديم تعليم فنى وتكنولوجى عال الجودة، والارتقاء بمستوى خريجى التعليم الفنى، ومواكبة التقدم التكنولوجى والصناعى المتسارع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه نظرا لنجاح التجربة، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس؛ فقد افتتحت الوزارة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، العديد من تلك المدارس بمختلف التخصصات، والمجالات: الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية التى تطبق لأول مرة، وبذلك يصل عددها إلى 41 مدرسة، ومن المستهدف تشغيل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.

وأشاد الوزير بالمشاركة الفاعلة لجميع المعنيين فى خدمة التعليم وقضاياه، ودعم مبادرات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى من دور محورى فى هذا الإطار.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن توقيع بروتوكول لإنشاء أول مدرسة ثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لدراسة صناعة الفخار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة القاهرة وصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات يعد ميلادا جديدا من الحفاظ على حرفة تراثية تاريخية وتطويرها، واستكمالا لمسيرة إحياء تاريخ لصناعة من التراث المصرى القديم بهدف تحقيق تنمية مستدامة فى صناعة من أقدم الصناعات المصرية، كما يأتى ذلك تزامنا مع ميلاد الجمهورية الجديدة وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم نشهد انطلاق نهضة جديدة؛ لإحياء التراث بأدوات وتقنيات حديثة بهدف تحقيق التطوير والاستدامة فى هذه الصناعة، حيث تحرص الدولة على إعداد جيل من الفنانين المبدعين مؤهلين على أسس علمية حديثة للعمل فى صناعة الخزف والفخار والحراريات.

وأضاف عبد العال، أن توجيهات القيادة السياسية لإنشاء مدرسة فى منطقة الفواخير يأتى استكمال لمسيرة التنمية الصناعية التى تشهدها مصر ومنها تلك الصناعة وخلق جيل جديد يحمل فى يده خبرة الفنانين من الصناع، بالإضافة إلى أساس علمى حديث من خلال منهج ونظم تضع أسسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمشاركة وتنسيق مع الصندوق القومى الخيرى للتعليم، مؤكدة على رؤية لاستمرار هذه الصناعة لترسيخ المكانة المميزة للصناعات المصرية محليا ودوليا ولتكون مقصد سياحى جديد يضاف إلى المزارات السياحية.

وذكر محافظ القاهرة، أن المحافظة وفرت مبنى داخل القرية كمدرسة للاستفادة من البيئة الخصبة المحيطة لصناعة الفخار للنهوض بتلك الصناعة والمساهمة فى استمرار وجود كوادر فنية تعمل على تنمية تلك الصناعة على أسس علمية وفق المناهج التى تقوم بتدريسها وزارة التربية والتعليم بوجه عام والنهوض بالقرية بوجه خاص.

وقال سيد فتح الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، إن الجمعية تتوجه بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، ولجميع الحضور؛ لاهتمامهم بالصناعة الرقمية والحفاظ عليها من الاندثار والنهوض بها، وأضاف أنه يشرف الجمعية المساهمة فى العملية التعليمية لتخريج كوادر جديدة منتجة تجمع بين الحرفة والعلم.

ومن ناحيته، أعرب أشرف محمد عزت نجم رئيس مجلس إدارة صندوق (التعليم حياة)، أن الصندوق يتشرف بالاشتراك فى إنشاء أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر، كما يفخر الصندوق أن يساهم بتمويل هذه المدرسة فى إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة لتعزيز هذه الحرفة وحمايتها من الاندثار، ويعتز الصندوق بدعم التعليم الفنى، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال المساهمة فى إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.