توصيات زراعية خلال الموجة الحارة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز تلك التوصيات، التى كشف عنها مختصون، العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه مع ضمان وجود رطوبة أرضية، ورى الأرض فى الصباح الباكر والابتعاد تماما عن وقت الظهيرة.
كما يجب الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى، ورش الخضر الصيفية ضد العنكبوت الأحمر ثم الرش بنترات البوتاسيوم، مع إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية والصابون البوتاسى لأشجار الفاكهة.
وينصح بالابتعاد عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تستنزف طاقة النبات، وفحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى، وفحص كل زراعات الذرة فى الصعيد للتأكد من عدم إصابتها بدودة الحشد.
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