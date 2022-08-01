موعد نتيجة الثانوية العامة.. وزير التعليم يحسم الأمر

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى، بشأن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، وإعلان أسماء الأوائل، اليوم الإثنين.





وقال الوزير فى تصريح لمبتدا: "إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة"، مبديا تعجبه من نشر هذه المعلومات رغم التصريحات المتكررة لوزارة التربية والتعليم، وقال: "لن نتكلم مجدداً لأننا نعمل، وقد شرحنا مئات المرات".

نتيجة الثانوية العامة 2022

وينتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022، إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من أغسطس، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى هذا الصدد، قال شوقى، إن المقصود بالأسبوع الأول من 1 إلى 7 أغسطس، نافيا كل ما أثير عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع بشأن مواعيد أو مؤشرات نتيجة الثانوية العامة

وقال الوزير، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات، لا أساس له من الصحة".

وأضاف وزير التعليم: "كل هذا لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفى، وسنعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا، عدا ذلك فإنه باطل".

وتابع شوقى: "الوزارة أعلنت بكل وضوح موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، مشددا أن كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021 - 2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح تمت أولا بأول بشكل إلكترونى بالكامل.

ولإعلان نتيجة الثانوية العامة، لا بد للوزارة من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتحديد الأوائل، إضافة إلى الانتهاء من حالات الشؤون القانونية للطلاب الذين تم ضبطهم يحاولون الغش التقليدى أو الإلكترونى خلال سير الامتحانات.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، إن أعمال إعلان نتائج الثانوية العامة، أوشكت على الانتهاء، وانتهت الكنترولات من أعمال التصحيح، كما تم الانتهاء من حالات الشؤون القانونية، واتخاذ قرارات بشأن الطلاب الذين حاولوا الغش.