جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن الدولة تستهدف الوصول لـ 5 ملايين أسرة ضمن معاش تكافل وكرامة بصورة دائمة، مردفا: "معنى ذلك أن 20% من الشعب سيحصل على دعم مستمر".





وأضاف فى تصريحات صحفية ـ على هامش تفقده مشروعات حياة كريمة فى البحيرة ـ أن الدولة عندما أعلنت حزمة الحماية المجتمعية السابقة، وضعت بها بعض القرارات المستمرة والدائمة مثل رفع عدد المستفدين من تكافل وكرامة لـ مليون، وبذلك "لن يخرجوا بعد انتهاء الأزمة" وسيتمر صرف المعاش لهم. وأشار إلى أن الأجهزة تعمل على مراجعة المستفيدين من تكافل وكرامة كل 3 سنوات، مستطردا: "لو لقينا حد دخله بقى كويس واعتمد على مصادر أخرى، بنخرجه، ويجى مكانه حد جديد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مدبولى: نستهدف الوصول لـ 5 ملايين أسرة ضمن معاش تكافل وكرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.