عاجل.. مدبولى: صرف 100 جنيه على البطاقة التموينية ليس دائمًا

وأضاف فى تصريحات ـ على هامش تفقده مشروعات التنمية وحياة كريمة فى البحيرة ـ أن الرئيس وجه بحزمة الحماية المجتمعية السابقة، دعمًا للمواطن، مشيرا إلى أن بعض الإجراءات والقرارات التى اتخذت مستمرة لما بعد الأزمة مثل "معاش تكافل وكرامة" وبعضها قد ينتهى مع انتهاء الأزمة العالمية.
وأشار "مدبولى" إلى أن أبرز القرارات التى ستكون محل دراسة، تلك التى نصت على إضافة مبلغ 100 جنيه على البطاقة التموينية تصرف بها سلع، مشددا على أنه مرتبط بمدة 6 أشهر.
وأردف: قبل انتهاء المدة المقرر، سنعقد اجتماعا لأخذ قرارات أخرى "ونشوف هل فى خطوات تانية ولا لا".
وشدد على أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار العالمية، متابعا: "عارفين الظروف المعيشية اللى بيعيش فيها المواطن المصرى".
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