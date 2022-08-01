مدبولى يتفقد مجمع الخدمات الحكومية ومركز صحة الأسرة بكفر داود فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كفر داود، إلى جانب المجمع الزراعى، ومركز الشباب،وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وعقب تفقده العمارات السكنية بمشروع "سكن كريم"، ترجل رئيس الوزراء متوجها لموقع مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، واستمع لشرح من مسؤولى الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مجمع الخدمات، الذى يستهدف خدمة سكان قرية كفر داود، وبلغت نسبة تنفيذه 100%، وتمت الاستعانة بعمالة من سكان القرية للعمل فى هذا المشروع، ويتكون المجمع من 3 طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية 1200م2، وتتوافر بها مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأسلوب مميكن وعصرى، ويضم مركزا تكنولوجيا، ووحدة تضامن اجتماعى، ووحدة للبريد، ووحدات أخرى للتموين، والسجل المدنى، والشهر العقارى، إلى جانب مجلس محلى، ووحدة محلية.



ثم تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه مشروع مركز تنمية وصحة الأسرة، الذى تنفذه وزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الصحة، ويتكون المشروع من دور أرضى وطابقين، وبالدور الأرضى، الذى يقع على مساحة إجمالية تبلغ 416م2 استقبال، وغرف للتطعيمات، وعيادات طبية، بجانب صيدلية، وفصول حضانة، والإدارة، وحمامات، ونفايات، ومخازن، وملفات، وتحضير، وغرفة كهرباء، بينما يشمل الطابق الأول الذى يشغل مساحة 416م2، مشغلا، وقاعة محاضرات، ومكاتب إدارية، وغرفة كهرباء، وحمامات، ومخازن، وسكنا للأطباء، وسكنا لطاقم التمريض، وأوفيس، ويشمل الطابق الثانى بمساحة إجمالية 430م2 مكاتب إدارية، وغرفا أخرى للفرز، والتعقيم، بالإضافة إلى المخازن وغرفة الكهرباء.



ويخدم مركز تنمية وصحة الأسرة بقرية كفر داود ما يقرب من 5000 مواطن فى قرية كفر داود، وحى مبارك، وحى أبو غزالة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد سيارات الإسعاف الجديدة التى انضمت للعمل لخدمة مواطنى القرية وتوابعها وعددها 14 سيارة، وصعد إلى إحدى السيارات المصطفة أمام وحدة تنمية وصحة الأسرة واطمأن على توافر أحدث وسائل الإسعاف وجاهزية السيارات لخدمة مواطنى القرية والقرى المجاورة.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه مترجلين لتفقد مجمع الخدمات الزراعية (نموذج 1 -4) بقرية كفر داود، والمقام على مساحة 180 م2 وبلغت نسبة تنفيذه 100%، كما تفقدوا مركز الشباب، الذى يخدم شباب القرية والقرى المجاورة والتوابع، ومساحته الإجمالية 3000م، وبلغت نسبة تنفيذه 85%، ويضم مبنى إداريا وملعبا خماسيا، وفى الجهة المقابلة يتم إنشاء مركز التضامن الاجتماعى لخدمة أهالى القرية، ويضم مركزا للتأهيل ووحدة تنمية أسرة، وغيرها، واستمع لشرح من مسئولى الهيئة الهندسية عن الموقف التنفيذى للمشروع، فأكدوا أنه يتم حاليا الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية للمبنى، وجار استكمال العمل به.