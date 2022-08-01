مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والجهات المعنية، حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى، شارك فيها عدد من الضباط، والأفراد، والمجندين بالمديرية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين. ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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