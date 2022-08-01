عاجل.. مدبولى: نعمل فى ظرف استثنائى عالمى لم يحدث منذ 100 عام

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء ـ فى تصريحات على هامش تفقده المشروعات التنموية والخاصة بحياة كريمة فى البحيرة ـ أن حجم المواد الخام والمعدات المستخدمة فى المشروعات، مصنعة محليا، خصوصًا المستخدمة فى الإنشاءات والتشطيبات.
ولفت إلى وجود خطة لتوطين الطلمبات الخاصة بمحطات الرفع، مشيرًا إلى أن 75% من مشروعات الكهرباء تُنتج محليا، موضحا أن "المشروعات تشجع على أن يكون هناك توطينا للصناعة".
وبين رئيس الوزراء أنه نتيجة للظروف العالمية التى تحدث، لم نحقق 100% من مستهدفات التوطين لطن حجم الإنجاز كبير.
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