جدة - نرمين السيد - قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 /2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 215 درجة بدلا من 222 درجة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوى بمجموع 190 درجة.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الإثنين، أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2022 / 2023 تيسيرا على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 735 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلا على المجتمع. ومن جانبه، أضاف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 3 -20 أغسطس الجارى بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ215 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.