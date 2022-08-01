رئيس الوزراء: لا توجد محافظة في مصر ليس بها مشروعات قومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 01:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد محافظة في مصر لا يوجد بها مشروعات قومية، موضحا أن 124 مليار جنيه هي حجم المشروعات في محافظة البحيرة ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم جولة تفقدية بمحافظة البحيرة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، يرافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل زيارته للمحافظة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.