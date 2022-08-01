انطلاق معسكر ”اتكلم عربي وعيشها مصري” السنوي السادس للأطفال المصريين بالخارج غدا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 01:29 مساءً - وزيرة الهجرة: د. وسيم السيسي عالم المصريات الكبير يشارك في المعسكر بتقديم ورش حكي حول عظمة الحضارة المصرية

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، غدا الثلاثاء تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري" بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى السبت 6 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، أنها ستشارك في هذا المعسكر الذي يقام في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، كما أن الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير، سيشارك أيضا في المعسكر ليتحدث في ورش حكي للأطفال المشاركين حول عظمة الحضارة المصرية وتعريفهم بقانون الأخلاق في مصر القديمة، وذلك بهدف تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة.

من جانبه، أوضح ماجد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية كل من النشء والشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت مع شركة "ويل سبرينج" بهدف خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم، وقد سبق أن شهد هذا البروتوكول إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.