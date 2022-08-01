بعد توقف لعقود.. قنا تحقق حلم المواطنين بتسليم 88 قطعة أرض بمدينة الأمل

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن المحافظة نجحت فى تحقيق حلم الكثيرين من المواطنين حاجزى أراضى مدينة الأمل، من خلال إحياء مشروع المدينة بعد توقف دام عقودا من الزمن، حيث شكلت المحافظة لجنة تولت إدارة ملف المدينة، تبعها عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، ضمت كافة الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على المعوقات التى تقف حجر عثرة أمام تنفيذه وتم حلها.





جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم الإثنين، مراسم تسليم دفعة جديدة من محاضر استلام أراضى مدينة الأمل بمركز نجع حمادى للمستحقين، بـ88 قطعة جديدة. وأوضح المحافظ - فى بيان - أن جميع قطع الأراضى التى جرى تسليمها اليوم خاصة بجمعية إسكان العاملين بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى، مشيرا إلى أن تلك الأراضى تقع فى نطاق المجاورة الرابعة بالمدينة، مؤكدا أنه يتم تسليم المواطن محضر التسليم وعقب ذلك يتم تسليمه قطعة الأرض الخاصة به وفقا للحدود والإحداثيات الموقعة على المخطط العام للمدينة، لافتا إلى أنه حتى الآن وصل عدد قطع الأراضى التى تم تسليمها للمستحقين بموجب محاضر التسليم إلى 4049 قطعة أرض. وأشار الداودى إلى أن المحافظة قدمت حزمة من التسهيلات للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز والذى يقدر بـ 20% من قيمة القطعة، على أن يجرى دفعها على ثلاثة أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثانى بنسبة 5% بعد ثلاثة أشهر والأخير 5 % بعد ثلاثة أشهر أخرى؛ تسهيلاً على المواطنين.

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