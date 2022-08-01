عاجل.. مدبولى: نسير على الطريق الصحيح.. ومشروعات التنمية لن تتوقف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن مصر شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى نهضة فى كافة القطاعات، موضحا أن الـ 5 سنوات الماضية تحققت فيها إنجازات كبيرة.





وأضاف فى تصريحات صحفية، أن جميع المحافظات المصرية تشهد مشروعات تنموية ضخمة، بالتزامن مع دعم الدولة للمواطن، مشيرا إلى الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستدخل حيز التنفيذ بنهاية شهر أغسطس، موضحا أن مشروعات حياة كريمة فى قمة مستهجفات الحماية المجتمعية.

وأوضح مدبولى أنه لولا المشروعات التنموية، ومشروعات حياة كريمة لكان الوضع مختلفا فى الوقت الراهن، متابعا: "ما زال أمامنا طريق طول ومحتاجين نشتغل، ومطمئنين أننا على المسار الصحيح".

وشدد على أن تنفيذ المشروعات التنموية لها الأولوية القصوى مهما كانت الظروف والتحديات.