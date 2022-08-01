رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «سكن كريم» فى البحيرة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون، وذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة، وعقب استعراض أهم المشروعات القومية ومشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها فى المحافظة.





رافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبة المحافظ، وعدد من مسئولى المحافظة والهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تعرف رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لمشروع "سكن كريم" الجارى تنفيذه فى قرية كفر داود، التابعة لمركز وادى النطرون، والذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 4200م2، حيث تبلغ النسبة البنائية عليها 32%، ويتكون المشروع من 4 عمارات سكنية تضم 32 وحدة، وتصل مساحة كل عمارة إلى 200م2، بينما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 100م2، كما يضم المشروع 32 حظيرة للمواشى، تبلغ مساحة كل منها 15م2.

وتجول رئيس الوزراء فى أرجاء المشروع، وصعد إلى الوحدات السكنية بإحدى العمارات المندرجة ضمن " سكن كريم"، وشاهد مستوى التشطيبات الداخلية لكل مكونات الوحدة، حيث تتكون كل وحدة سكنية من غرفة استقبال بمساحة 22 م2، ومطبخ بمساحة 5.4 م2، إضافة إلى دورة مياه بمساحة 4.75 م2، وثلاث حجرات نوم تبلغ مساحة الحجرة الرئيسية 13.51 م2، والثانية 10.56م2، بينما تبلغ مساحة الحجرة الثالثة 12م2، يتخللها طرقة مساحتها 5.8م2.

وفيما يتعلق بمشروعات "سكن كريم" بمراكز المحافظة وتسكين الأهالى المستحقين بالعمارات السكنية، فأشار اللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بكل من وادى النطرون بقرى كفر داود وبنى سلامة والحمراء، وكفر الدوار بالقلعة (زهرة)، وأبيس السادسة، كما يتم تنفيذ المشروع فى أبو حمص ببركة غطاس، ودمنهور بزاوية غزال، إلى جانب مركز حوش عيسى فى كل من الكوم الأخضر، والكركود (قرية القرنين)، مشيرا إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى المقام عليها المشروع فى هذه المراكز يبلغ 9 قطع، بإجمالى 40 عمارة سكنية تشمل 320 وحدة، و320 حظيرة.

وأثنى رئيس الوزراء على فكرة إقامة "سكن كريم" التى تقوم بها الدولة لأهالينا بالقرى المستهدفة، بحيث تكون الحظائر منفصلة عن المسكن الخاص للمواطنين، وهى فكرة قد تروق للكثيرين ويقبلون عليها فى الريف المصرى.