وزير الاتصالات يصل المنيا لافتتاح عدد من المشروعات الرقمية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى مستهل زيارته للمحافظة، وذلك لتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك افتتاح عدد من المشروعات الخدمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا.





جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة المنيا. وستشمل جولة الوزير فى المحافظة تفقد مركز الإبداع بجامعة المنيا وكذلك افتتاح مكتب بريد شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، وكذلك أعمال تطوير مكتب بريد معصرة ملوى، كما سيعقد الوزير لقاءً مع المتدربات المستفيدات من برنامج وزارة الاتصالات.

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