توقيع بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربى» وجامعة بنى سويف (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع مذكرة بروتوكول تعاون بين "قطاع التدريب" التابع لوزارة الإنتاج الحربى و"معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التابع لجامعة بنى سويف بهدف التعاون بين الجانبين فى دعم وتطوير الكوادر الشابة والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.





جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس عصام عبد المعوض عدلى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى والدكتور أحمد محمود المصرى عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.



وأوضح الوزير مرسى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوى لتنمية وتدريب وتطوير الشباب والإهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الدولة المصرية فى المرحلة الحالية والمستقبلية وذلك لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وكذلك حرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية وتحويلها إلى واقع ملموس، واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مجالات عمل البروتوكول بين الجانبين ستشمل التعاون فى العديد من المجالات ومنها (التعاون فى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، التعاون فى مجال الدراسات الإستشارات الفنية والإدارية وتنفيذ الدورات والندوات وورش العمل المشتركة بين الجانبين، التعاون فى مجال الدراسات العليا التى تقدمها جامعة بنى سويف " دبلومات – ماجستير – دكتوراه "، التعاون فى تنمية قدرات أعضاء التدريس بالإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم فى رفع قدرات المتدربين، القيام بإجراء بحوث علمية اساسية وتطبيقية انطلاقا من إيمان الجانبين بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة والعمل على إطلاق جيل يمتلك طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، العمل على دعم المبادرين الجادين من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والإبتكارات والإختراعات) وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالعملية التدريبية وتبادل الخبرات.



وأشار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إلى أن معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول معهد علمى متخصص فى مصر والشرق الاوسط فى تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية فى مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من التخصصات وهى (ريادة الأعمال والمشاركة الإجتماعية، المحاسبة والتمويل والإستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، كما يمتلك المعهد خبراء متخصصين فى مجالات التدريب والإستشارات مما يمكنه من بناء جسر مزدوج بينه وبين المجتمع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

وأعرب حسن عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع "قطاع التدريب" وهو أحد الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه جهاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادار بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تساعد على نجاح هذا التعاون.



وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التعاون يأتى فى إطار التأكيد على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهى التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والمحافظات والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى المجالات المختلفة نظرا لما تمتلكه من إمكانيات ضخمة على كل المستويات وهو ما سيساعد جامعة بنى سويف على تقديم خدمات متطوره فى دعم وتطوير الكوادر والخريجين والدارسين بالدراسات العليا فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار بكر إلى أن مراسم توقيع البروتوكول قد حضرها المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب المهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية والدكتور محمد توفيق مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية والمهندس عصام عبد المعوض رئيس قطاع التدريب والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.