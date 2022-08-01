مدبولى: توجيهات رئاسية بالاعتماد على مكونات محلية فى مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتى استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التى تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمة العالمية الراهنة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، فى تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

ورحب هشام آمنة، محافظ البحيرة، برئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمسئولين المرافقين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحافظة البحيرة التى شهدت فى عهد سيادته تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتى من أبرزها المبادرة الإنسانية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تغير وجه الحياة بمراكزها وقراها.

وتحدث اللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مشروعات رفع كفاءة القرى المستهدفة بالمحافظة، وذلك من خلال المحاور التى تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحى والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى يشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، والإطار الزمنى التنفيذى المحدد.

كما أشار اللواء أشرف حسنى إلى أن عدد المراكز التى شملتها المبادرة بالمحافظة 6 مراكز بإجمالى 42 وحدة محلية قروية تضم 3967 قرية وتابعا، وتغطى هذه المشروعات 50% من مساحة المحافظة، حيث تقدم خدماتها لنحو 50% من مواطنى المحافظة، ويصل إجمالى عدد السكان فى المراكز المستهدفة إلى 3.5 مليون مواطن.

وقدم محافظ البحيرة عرضا حول أهم المشروعات القومية، التى بدأ العمل فى تنفيذها بالمحافظة منذ 2018 حتى الآن والتى بلغ عددها 4325 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 80.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 49.5 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ تصل إلى 61%، وجار العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39% بالقطاعات المختلفة، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتكلف تنفيذها 44 مليار جنيه.

وقدم آمنة عرضا حول أبرز المشروعات القومية فى نطاق المحافظة بوجه عام، وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بوجه خاص، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة فهناك 157 مشروعا فى هذا القطاع بتكلفة إجمالية تبلغ 13.1 مليار جنيه، تم تنفيذ 77 مشروعا منها، وجار العمل فى تنفيذ 80 مشروعا، مستعرضا فى هذا الصدد نماذج من العمل فى محطة مياه المحمودية، وتوسعات محطة صرف إدكو، بالإضافة إلى محطة صرف صحى النجيلة بكوم حمادة، ومحطة مياه المجد بالرحمانية، إلى جانب محطتى راس كاوتش وعقد 4 بكفر الدوار، ومشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقريتى حمد منيسى وروضة المغازى، والصرف الصحى بالمعدية.



كما تطرق آمنة إلى مشروعات الطرق والكبارى بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 57 مشروعا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريقا وإقامة 4 كبارى، وجار العمل بتنفيذ 11 طريقا و16 كوبرى، بالإضافة إلى المحور الرابط، والقطار السريع، ومحور المحمودية، مستعرضا أمام رئيس الوزراء فى هذا الصدد من خلال اللقطات المصورة مشروع إنشاء كوبرى مشاة الشهيد العقيد رامى حسنين بإيتاى البارود، وتنفيذ كوبرى دمنهور العلوى، بالإضافة إلى افتتاح كوبرى المشاة أعلى الطريق الزراعى بقرية زهرة بكفر الدوار، فضلا عن رفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وإلغاء التقاطع مع مدخل كوم اشو وكنج عثمان بكفر الدوار، وإنشاء كوبرى معمل القزاز بكفر الدوار، وكوبرى الحويحى، وكوبرى دسونس أم دينار العلوى، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، إضافة إلى رفع كفاءة طريق إدكو - دمنهور من مدخل مدينة إدكو حتى كوبرى عاشور بطول 27 كم، وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعى أمام منطقة دنشال، ورفع كفاءة كل من طريق دمنهور المحمودية والطريق الصحراوى، كما استعرض المحافظ أعمال تطوير دوران أبو حمص بالطريق الزراعى.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الرى، أشار محافظ البحيرة إلى أنها تشمل 338 مشروعا، منها 150 مشروعا للرى، بجانب تبطين 188 ترعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، لافتا إلى أن أهم مشروعات قطاع الرى تتركز فى محطة صرف كل من الخيرى، والدشودى، وشريشرة، وتروجى، ومحطة طابية العبد برشيد التى تم افتتاحها، كما أشار المحافظ إلى محطة العفير بترعة جزيرة الجامع التى تعمل بالطاقة الشمسية، مستعرضا فى الوقت نفسه عددا من نماذج الترع التى تم تأهيلها من بينها ترعة حبيب بمركز كفر الدوار مقارنة بوضعها السابق على التطوير.

أما فيما يخص قطاع الكهرباء، فنوه آمنة إلى أن هناك 441 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 11.1 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 10.7 مليار جنيه، بمعدل إنجاز تصل نسبته إلى 65%.

وفى قطاع الأبنية التعليمية، تحدث محافظ البحيرة عن أن مشروعات هذا القطاع تشمل تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة قيمتها 2.2 مليار جنيه، حيث تم استلام 254 مدرسة منها بنسبة إنجاز تبلغ 73%، بينما فيما يخص قطاع التعليم العالى، فأشار المحافظ إلى أن هناك 9 مشروعات يتم تنفيذها فى نطاق المحافظة فى هذا القطاع بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 1.65 مليار جنيه، تم استلام 5 مشروعات منها، بينما تضم مشروعات قطاع الثقافة 5 مشروعات وتم الانتهاء من 4 مشروعات، ومن هذه المشروعات تطوير قصر الثقافة بكل من وادى النطرون، ودمنهور، ومركز ثقافى كوم الحاصل بالدلنجات.

أما عن مشروعات قطاع الإسكان فى محافظة البحيرة، فأوضح هشام آمنة أن الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع تبلغ 7992 وحدة على أربع مراحل بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضا عددا من نماذج الوحدات المقامة فى كفر الدوار، ووادى النطرون، وغرب خط سوميد.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار المحافظ إلى المشروعات المدرجة ضمن هذا القطاع، ومنها المعهد الطبى القومى بدمنهور، ومستشفى كوم حمادة المركزى، ومستشفى دمنهور العسكرى، موضحا أن إجمالى عدد المشروعات يبلغ 79 مشروعا بتكلفة قيمتها 3.3 مليار جنيه، وفى هذا الصدد استعرض اللواء هشام آمنة عددا من نماذج المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوى فى نطاق المحافظة، بالإضافة إلى 14 سيارة إسعاف جديدة.

وخلال عرضه، تطرق محافظ البحيرة إلى تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول، من خلال 231 معدة جديدة للمساعدة فى إحداث التطوير المنشود، لافتا إلى أن قطاع البيئة أصبح يتمتع بقدرات كبيرة بعد أن غدا لديه 890 معدة، و3 مصانع تدوير، بجانب مدفن صحى، و3 مقالب عمومية، إضافة إلى محطتى تجميع وسيطة، كما تم دعم الحماية المدنية بـ 9 سيارات وتجهيزها بعدد 66 ماكينة شفط مياه.

وخصص هشام آمنة جانبا من شرحه للحديث عن مشروع تطوير مدينة رشيد الأثرية الذى يشهد تنفيذ 18 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا منها، وتشمل المشروعات مجمع مواقف رشيد الجديد، وسوق الخضار النموذجى، وسوق السمك الجديد، كما يتم حاليا العمل على الانتهاء من تنفيذ إنشاء مبنى مرور رشيد بنسبة 95%، كما تم تطوير السجل المدنى، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، بجانب تطوير ميناء الصيد بنسبة تنفيذ تبلغ 97%.

وخلال عرضه أمام رئيس الوزراء عن المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة البحيرة، أشار هشام آمنة إلى ما يتم تنفيذه حاليا من أعمال إنشاءات فى مدينة رشيد الجديدة والعمارات السكنية ذات الطابع المميز، ومشروع "بشاير الخير" على مساحة 43.4 فدان، كما تحدث عن تطوير مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون بما يشمله ذلك من رصف طرق وإنارة دير الأنبا بيشوى، وأعمال إنارة طريق دير البراموس.

وفى الوقت نفسه، نوه المحافظ بمشروعات المناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 335 مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و85 مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، مستعرضا نماذج لعدد من الوحدات والمجمعات الصناعية، كما تحدث المحافظ عن المجمع السكنى للحرفيين، والمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور.



وعقب انتهاء العرض قام هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإهداء نسخة من المصحف الشريف، ودرع المحافظة، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، معربا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدا أنها تسهم فى دفع العمل بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، وخاصة مشروعات "حياة كريمة".