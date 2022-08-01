جدة - نرمين السيد - أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم فى برنامج الحاضنات التكنولوجية الذى يهدف إلى تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والأعمال ومساعدتهم على تحقيق النجاح.





ويوفر البرنامج المرشدين من رجال الأعمال وشركات الاستشارات، بالإضافة إلى مساحات عمل مزودة بأثاث مكتبى وأجهزة، إلى جانب الدعم المادى والعينى وباقة من الخدمات وبرامج الحاسب الآلى والأجهزة والتراخيص اللى قد تحتاجها الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة. وأشار المركز إلى أن آخر موعد للتقديم يوم 6 أغسطس. للتقديم يرجى الضغط هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب الالتحاق ببرنامج الحاضنات التكنولوجية.. رابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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