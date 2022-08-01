الأعلى للجامعات يتابع اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن الجامعة تعمل على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية.





جاء ذلك خلال لقائه لجنة من المجلس الأعلى للجامعات قاما بزيارة لجامعة الإسكندرية لمتابعة سير اختبارات القدرات، والتى بدأت فى 26 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس، بكليات الفنون الجميلة، والتربية الرياضية للبنين، التربية الرياضية للبنات، التربية النوعية، التمريض".

وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم بكل كلية من الكليات التى تتم فيها اختبارات القدرات، للوقوف على نظام التصحيح الإلكترونى وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وفى كلية التمريض استقبلت الدكتورة نفرتيتى ذكى عميدة كلية التمريض الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض على مستوى الجامعات المصرية لمتابعة اختبارات القدرات بكلية التمريض.

من جانبه، أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بالكليات بشكل دورى على مدار الساعة، موجها عمداء ووكلاء الكليات بضرورة توفير أقصى سبل الراحة للطلاب الجدد، والتسهيل عليهم.

وأشار إلى أن الجامعة أتاحت دفع مصروفات اختبار القدرات من أى مكان بهدف التسهيل على الطلاب ومنع التكدس داخل الكليات.

رافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات المشار إليها.