وظائف المترو.. الشروط والمميزات والأوراق المطلوبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - واشترطت الشركة أن يكون سن المتقدم من 21 عاما حتى 40، موضحة أن مدة العمل 10 ساعات، على أن تكون الإجازة يومًا واحدًا فى الأسبوع.

عن مميزات الوظيفة، أكدت الشركة أن الراتب 3 آلاف جنيه، ويتم تسلم الموظف يونيفورم مجانى مع وجود تأمين طبى واجتماعى، مشددة على أن الحصول على الوظيفة بدون أى رسوم.