الرى: رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية.





وقال عبد العاطى، إن أجهزة الوزارة تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مع الاستمرار فى انعقاد اللجنة بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وأوضح وزير الرى، أن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، مؤكدا على الاستمرار فى بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكل المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوى المياه.

ووجه عبد العاطى، بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أى ازدحامات فى المجارى المائية، ولتلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى.