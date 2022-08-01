محافظ البحيرة: الانتهاء من 57 مشروعا فى الطرق والكبارى ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف آمنة خلال كلمته ضمن فعاليات متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوادى النطرون، أن المحافظة شهدت 8868 مشروعا ساهمت فى تحسين معيشة المواطنين، وأنه جار العمل فى 54 مشروعا بمجال الصرف الصحى بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.
وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم الانتهاء من 57 مشروعا فى مجال الطرق والكبارى تشمل 25 طريقا جديدا و4 كبارى.
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