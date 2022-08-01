جدة - نرمين السيد - واستعرض هشام آمنة، محافظ البحيرة مشروعات "حياة كريمة" التى تم الانتهاء منها والجارى العمل فيها حاليا. ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يصل البحيرة لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.