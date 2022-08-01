جامعة القاهرة تفتتح مركز الدراسات والبحوث الأثرية بالأقصر قريبا (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمى بالأقصر التابع لكلية الآثار، وافتتاحه قريبا وبدء نشاطه ليصبح نقطة إشعاع ثقافى وحضارى لجامعة القاهرة بصعيد مصر.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المركز يستهدف عقد شراكات مع جامعات عالمية فى إعداد وتقديم دورات تدريبية متخصصة فى الآثار المصرية، وإجراء الزيارات العلمية لطلاب كلية الآثار بالجامعات المصرية والأجنبية واستضافتهم لحضور ورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية فى آثار مدينة الأقصر.



وأضاف الدكتور الخشت، أن المركز سيطلق مجلة دولية عن الآثار المصرية تستقطب علماء الآثار فى العالم، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار فى دراسة وإجراء البحوث التطبيقية الخاصة بالحفائر والمواقع الأثرية والترويج لها.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن خطة عمل المركز تتضمن عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وفعاليات مشتركة بين جامعة القاهرة ممثلة فى كلية الآثار وبين جامعات ومتاحف مصرية وعالمية مرموقة، كما ستشمل خطة عمل المركز إجراء الزيارات والتدريبات والرحلات العلمية لطلاب جامعة القاهرة والتعاون مع الجامعات الأخرى فى أفواج شاملة الإقامة والتدريب عن طريق مدربين متخصصين من كلية الآثار ومن مراكز بحثية ومتاحف عالمية فى المواقع الأثرية، وتوجه رئيس الجامعة د. محمد الخشت بالشكر لكل من ساهم فى إنشاء هذا الصرح من إدارة الجامعة السابقة والحالية.



وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إنه سيتم إطلاق موقع إلكترونى للمركز لمشاركة الجامعات والمراكز العالمية للدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك ليصبح المركز منارة حضارية وثقافية وتراثية عالمية ويصبح من مواقع الدراسات العالمية التى تحرص كل الجامعات المتقدمة على التعاون معها.



وأشار عميد كلية الآثار إلى أن الدكتور محمد الخشت، أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة المركز ليضم عددا من المتخصصين والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، والأستاذ عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، ووكلاء كلية الآثار، والدكتور طارق سيد توفيق نائب مدير جمعية المصريات العالمية ليكون مديرا للمركز.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمى بالأقصر، يقام على مساحة 2500 متر مربع بالقرب من المزارات الأثرية بمدينة الأقصر، وقد تم تصميمه على الطراز الأثرى بمدخل رئيسى على هيئة زهرة اللوتس الفرعونية، ويضم المركز 5 طوابق بإجمالى 33 غرفة فندقية، وقاعتين للمحاضرات تستوعب 150 طالبا وطالبة؛ فضلا عن المكاتب الإدارية والمطاعم والمطابخ وغيرها من الخدمات اللوجستية، وتم تزويد أسطح المبنى بألواح وخلايا طاقة شمسية لاستخدام الطاقة النظيفة فى المبنى وتوفير تكاليف الكهرباء، والمبنى مزود بشبكة حماية للدفاع المدنى.