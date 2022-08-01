القوي العاملة تشارك في أول مؤتمر للحوار الوطني بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في أول مؤتمر للحوار الوطني يتم على أرض عروس البحر المتوسط بمشاركة عدد من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى العديد من طلاب وطالبات الجامعات بتنظيم من اتحاد شباب العمال بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد سلسلة من مؤتمرات الحوار الوطني والذي يهدف إلى ترسيخ فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، سواء كانت أحزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.

وقد حرص المشاركون بالمؤتمر على تطبيق رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إصلاح الدولة وتأسيسها من خلال حوار وطني جاد يجمع أطياف المجتمع دون إقصاء لأحد ، ويؤكد الإنجازات التي حققتها الجمهورية الجديدة وسبل دعمها في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقد أثنى المشاركون من رؤساء وأعضاء النقابات العمالية على الدور الذي قامت به مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في إنجاح انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022/2026 ، مؤكدين النزاهة والشفافية التي اتسمت بهم هذه الدورة.

وفي كلمته أكد ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية أن المديرية تدعم وبكل قوة المنظمات واللجان النقابية وتحرص على وجود قنوات اتصال مفتوحة بصفة مستمرة مع جميع النقابيين للرد على استفساراتهم سواء في المجال النقابي أو العمالي بصفة عامة.