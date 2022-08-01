القوى العاملة تشارك فى أول مؤتمر للحوار الوطنى بالإسكندرية

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد سلسلة من مؤتمرات الحوار الوطنى والذى يهدف إلى ترسيخ فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصرى، سواء كانت أحزاب سياسية، أو منظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية.
وحرص المشاركون بالمؤتمر على تطبيق رؤية الرئيس السيسى فى إصلاح الدولة وتأسيسها من خلال حوار وطنى جاد يجمع أطياف المجتمع دون إقصاء لأحد، ويؤكد الإنجازات التى حققتها الجمهورية الجديدة وسبل دعمها فى إطار رؤية مصر 2030.
وأثنى المشاركون من رؤساء وأعضاء النقابات العمالية على الدور الذى قامت به مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى إنجاح انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022/2026، مؤكدين النزاهة والشفافية التى اتسمت بهم هذه الدورة.
وشدد ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، على تقديم الدعم وبكل قوة للمنظمات واللجان النقابية، والتى تحرص على وجود قنوات اتصال مفتوحة بصفة مستمرة مع جميع النقابيين للرد على استفساراتهم سواء فى المجال النقابى أو العمالى بصفة عامة.
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