القوى العاملة: تحصيل 15.7 مليون جنيه مستحقات مصريين فى الرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن مستحقات العمال المصريين بلغت 3 ملايين و892 ألفاً و823 ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 15 مليونا و765 ألفاً و933 جنيها مصريا تقريبًا.

وأشار إلى أن الوزير محمد سعفان كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الرسمى: "بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض والملحق العمالى كريم أبو السعود، أكدا أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الستة الماضية عن توفير 2200 فرص عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 4940 عقدا ، وبذلك يصل إجمالى فرص وعقود العمل خلال تلك الفترة 7140 عقدا".

وأوضح الملحق العمالى بالرياض، أنه تم خلال هذه المدة تم تسوية 3100 شكوى وديًا، وإحالة 585 شكوى للقضاء بإجمالى الشكاوى 3685 شكوي، فضلا عن القيام 55 زيارة للجهات الحكومية، و 48 زيارات لأصحاب الأعمال، و155 لقاءً واجتماعات مع التجمعات العمالية، و7700 استشارة عمالية، من إجمالى 7958 زيارة ولقاءً واستشارة.