تعيين 226 شابا بالقطاع الخاص والاستثمارى فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 226 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4548 شابا.





وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة المنيا نظمت 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 881 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وفتشت المديرية خلال شهر يونيو الماضى على 604 منشآت، فضلا عن القيام بـ 30 حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 147 محضرا للمنشآت المخالفة، وعمل 37 غلق إدارى، وعقد 30 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلا عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

كما صرفت المديرية 28 منحة مولود جديد بإجمالى 56 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 32 ألف جنيه، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 23 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 52 ألفا و258 جنيها.

كما فتشت المديرية على 1117 منشآت دورى وحملات يعمل بها 2802 عاملا، وأسفر عن تحرير 84 محضرا، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية، 5 شكاوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، وتم تسوية شكوى، و20 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 210 منشأة.