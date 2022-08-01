طقس اليوم.. ظاهرتان قويتان تصلان القاهرة وهذه درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وكشفت الأرصاد عن وجود ظواهر جوية تتمثل فى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

فيما وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 38 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 23

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 18

نويبع 38 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 35 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 41 22

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 34 25