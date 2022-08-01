وزير الطيران يطلع شباب «التنسيقية» على خريطة تطوير المطارات (صور)

جدة - نرمين السيد - وجاء اللقاء بهدف إطلاع أعضاء التنسيقية على أهم المشروعات التنموية بقطاع الطيران المدنى، واستراتيجية الوزارة فى تطوير منظومة النقل الجوى بجميع شركاتها وهيئاتها التابعة.

حضر اللقاء، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، ووفد من أعضاء التنسيقية ضم "النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، ونادر مصطفى، ومحمد إسماعيل، عضوى مجلس النواب، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد".. والطيار حمد مشعل، والطيار محمد الصعيدى والمهندس شادى الكردى، والطيار مينا سنبلز

وأعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره واعتزازه بشباب مصر الذين يمثلون الثروة الحقيقية ومستقبل الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا على أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لتأهيل وتمكين الشباب وتؤكد دائما على ضرورة الحوار معهم ومنحهم مزيد من الفرص لتولى مناصب قيادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء تنسيقية الأحزاب شارك فيه الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، حول استراتيجية التنمية الشاملة التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة الحالية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وتم تبادل الروئ والأفكار التى تخدم منظومة النقل الجوى، ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة منها مشروعات تطوير المطارات المصرية والتى شملت انضمام 4 مطارات جديدة أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقطاع الطيران المصرى، وهى مطارات "العاصمة الإدارية" و"سفنكس" و"برنيس" و"البردويل".

وتمت مناقشة تطوير ورفع كفاءة عديد من المطارات، وفى مقدمتها مطار سفنكس ورفع طاقته من 300 راكب فى ساعة إلى 900 راكب فى ساعة، لتصل طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى راكب سنويا، بالإضافة إلى مطار شرم الشيخ ورفع طاقته الاستيعابية إلى 9.5 مليون راكب، بدلا من 7.5 مليون راكب تزامنا مع قمة المناخ COP27 التى تنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى إقامة مبنى جديد "صديق للبيئة" فى مطار برج العرب يستوعب 4 ملايين راكب سنويا.

وتناول الحوار إعادة هيكلة ودمج شركات مصر للطيران ومشروع تحديث أسطولها الجوي بما يسهم في تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمى فى قطاع الطيران، وإنشاء كيان للطيران الإقتصادى "إير سفنكس" كأحد الأذرع التابعة لشركة مصر للطيران قادرة على المنافسة بأسعار تنافسية ويسهم نقل أكبر عدد من السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.

وبخصوص تطوير الأسواق الحرة، قال الطيار محمد منار، إنه يتم حاليا، التنسيق مع شركات عالمية في نظم الإدارة لمواكبة التطور العالمي في مجال الأسواق الحرة.

ومن جانبه، عرض الوفد أهم ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ إنشائها ومساهماتها فى تنمية الحياة السياسية المصرية ودورها كمنصة حوارية تجمع التيارات السياسية المختلفة واهتمامها بالاضطلاع على ما تقوم به وزارة الطيران المدني في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأعرب وفد شباب التنسيقية عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر مشيدين بحفاوة الاستقبال، والاهتمام الكبير الذى لمسوه من الطيار محمد منار، وزير الطيران حيث قدموا الشكر للوزير على هذا اللقاء المثمر وتقديرهم للجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الطيران للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المطارات وعلى متن الطائرات المصرية والحفاظ على مكانة النقل الجوى المصرى إقليميا و دوليا.

وأكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن قطاع الطيران يعد واحدا من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى، حيث أوضحوا أن اللقاء كان فرصة كبيرة لهم للاستماع إلى رؤية وزير الطيران المدنى والتعرف على تفاصيل استراتيجية وزارة الطيران المدنى فى النهوض بمنظومة النقل الجوى فى مصر.