الأرصاد: توقعات بـ سقوط أمطار على 3 مناطق سيتم التنويه عنها قريبا

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تشير الخرائط إلى فرص أمطار على المناطق الحدودية ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر".

حالة الطقس فى مصر

وأشارت إلى أنه سيتم التنويه عنها عند اقتراب المدة، وثبات الخرائط لضمان دقة التنبؤ، مشددة على أنه يوجد استقرار فى الأحوال الجوية حاليا على معظم الأنحاء.

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت، أن تتأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية قوية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن بعض دول الخليج تأثرت بحالة استثنائية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج غير مؤثرة على مصر، حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على رفع درجة الحرارة ونسب الرطوبة.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين وأدت إلى حدوث فيضانات عارمة على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.