إيبارشية المحلة تحتفل بـ عيد الشهيد أبانوب

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام للإيبارشية صلوات العشية بـ كنيسة السيدة العذراء، والشهيد أبانوب النهيسى الأثرية بمدينة سمنود، وشاركه الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الغربية. وفى ختام العشية، تم تطييب رفات الشهيد، بمشاركة عدد كبير من كهنة الإيبارشية. جدير بالذكر، أن العائلة المقدسة زارت المكان الذى توجد به الكنيسة حاليًا، ومكثت به لمدة 17 يومًا، ويوجد به إناء من الجرانيت "ماجور" عجنت به السيدة العذراء، وبئر مياه شربت منه العائلة المقدسة، وهو ينبع ماء حتى اليوم.

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