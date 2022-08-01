أسقف المنصورة يضع حجر أساس كنيسة جديدة

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جدة - نرمين السيد - الكنيسة الجديدة ستحمل اسم الشهيد مار مينا، والبابا كيرلس السادس بمدينة المنصورة الجديدة.
حديث البابا تواضروس للتليفزيون المصرى
قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه قضى 4 سنوات فى الدير ثم 7 سنوات كراهب كاهن فى الخدمة قبل الأسقفية.
وأضاف البابا تواضروس، خلال برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، مساء اليوم الأحد، أن مصر كما أن بها 3 أهرامات معبرة للتاريخ المصرى، توجد 3 أهرامات فى التاريخ المسيحى، الهرم الأول أن كنيسة الإسكندرية قائدة التعليم اللاهوتى فى العالم، والتى أسسها القديس مارى مرقس وتقوم على شرح الكتاب المقدس.
وأوضح أن الهرم الثالث هو الاستشهاد وقدمت كنيسة الإسكندرية الكثير من الشهداء، والهرام الرابع هو الرهبنة والتى نشأت على أرض مصر وامتدت إلى العالم كله، مؤكدا أن العالم يدين للرهبنة للقديس أنطونيوس الكبير.
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