البابا تواضروس: الرهبنة نشأت على أرض مصر وامتدت إلى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف البابا تواضروس، خلال برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، مساء اليوم الأحد، أن مصر كما أن بها 3 أهرامات معبرة للتاريخ المصرى، توجد 3 أهرامات فى التاريخ المسيحى، الهرم الأول أن كنيسة الإسكندرية قائدة التعليم اللاهوتى فى العالم، والتى أسسها القديس مارى مرقس وتقوم على شرح الكتاب المقدس.

وأوضح أن الهرم الثالث هو الاستشهاد وقدمت كنيسة الإسكندرية الكثير من الشهداء، والهرام الرابع هو الرهبنة والتى نشأت على أرض مصر وامتدت إلى العالم كله، مؤكدا أن العالم يدين للرهبنة للقديس أنطونيوس الكبير.