الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق دفعها ومتى يتم دفع غرامة

تحديد موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي من قبل شركة وي للاتصالات، وأوضحت الشركة كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالتفصيل، وأن هناك الكثير من وسائل السداد المتاحة التي تقدمها الشركة للعميل، حيث تحاول الشركة تطوير الخدمات المقدمة للعميل وذلك لسهولة للاستعمال، ولقت الشركة شهرة واسعة بسبب العديد من الخدمات الحديثة التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الوسائل المتاحة للدفع مثل خدمة فوري.

السنترال.

ماكبنة الصراف الآلي.

خدمة سداد.

خدمة فودافون كاش.

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

الفيزا.

مكاتب البريد.

خدمة مصاري.

خدمة Bee.

خدمة بتروتريد.

وفي حالة عدم دفع الفاتورة يتم فرض غرامة من مبلغ 10 جنيه.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

وضعت شركة وي موعد لسداد فاتورة بدءاً من يوم 15/7/2022 إلى يوم 15/8/2022.

وإذا لم يدفع العميل ثمن الفانورة في الموعد الذي حددته شركة وي وذلك في يوم 15/9/2022 سوف يتم رفع الخدمة وفرض غرامة.

كيفية معرفة ثمن فاتورة التليفون الأرضي

لمعرفة سعر الفاتورة يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء على رقم 19777 أو 111.

أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

خطوات الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة وي.

سجل حساب جديد عن طريق كتابة الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور.

ثم اضغط على كلمة “فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022”.

دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع.

ثم اضغط على كلمة “الاستعلام”.

سوف يتم عرض مبلغ الفاتورة.

متى يتم دفع غرامة فاتورة التليفون الأرضي