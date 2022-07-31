النيابة العامة تأمر بحبس 26 متهم لتجمهرهم بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 11:23 مساءً - أمرت النيابة العامة اليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو بحبس ستة وعشرين متهمًا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عمومين بأسوان.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من متهم مُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص، وتزامن ذلك مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات، وتوصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمU، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقل أعضاء النيابة العامة لإجراء المعاينة على مسرح الواقعة، فتبين آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد، كما انتدبت قسم الأدلة الجنائية المختص لفحص مسرح الواقعة، واستعلمت من إدارة المرور وإدارة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد المختصة عن قطع الطريق والتلفيات التي ألحقت به، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين، ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليهم واستجوبتهم النيابة العامة فأنكروا ارتكابهم للواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.